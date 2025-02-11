ЗСУ знищили ще 1390 російських окупантів

За добу Росія втратила в Україні ще 1390 своїх військових, 31 бронемашину, 44 артилерійські системи та 13 танків.

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Про це Правді повідомили у Генштабі.

З 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2025 року загальні втрати Росії становлять:

особового складу / personnel ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,

танків ‒ 10 014 (+13) од,

бойових броньованих машин ‒ 20 844 (+31) од,

артилерійських систем – 22 923 (+44) од,

РСЗВ – 1275 (+2) од,

засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132),

крилаті ракети ‒ 3056 (+2),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,

спеціальна техніка ‒ 3741 (+1) од.

Дані уточнюються.