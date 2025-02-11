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ЗСУ знищили ще 1390 російських окупантів
Диван на коліщатках в темній вітальні

ЗСУ знищили ще 1390 російських окупантів

Автор: Олег Мамчур
11/02/2025 07:52
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За добу Росія втратила в Україні ще 1390 своїх військових, 31 бронемашину, 44 артилерійські системи та 13 танків.

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Про це Правді повідомили у Генштабі.

З 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2025 року загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу / personnel ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,
  • танків ‒ 10 014 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 20 844 (+31) од,
  • артилерійських систем – 22 923 (+44) од,
  • РСЗВ – 1275 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132),
  • крилаті ракети ‒ 3056 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3741 (+1) од.

Дані уточнюються.