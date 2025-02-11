ЗСУ знищили ще 1390 російських окупантів

За добу Росія втратила в Україні ще 1390 своїх військових, 31 бронемашину, 44 артилерійські системи та 13 танків.
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Про це Правді повідомили у Генштабі.
З 24 лютого 2022 року до 11 лютого 2025 року загальні втрати Росії становлять:
- особового складу / personnel ‒ близько 851 880 (+1390) осіб,
- танків ‒ 10 014 (+13) од,
- бойових броньованих машин ‒ 20 844 (+31) од,
- артилерійських систем – 22 923 (+44) од,
- РСЗВ – 1275 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 1060 (+1) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24 755 (+132),
- крилаті ракети ‒ 3056 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 36 807 (+169) од,
- спеціальна техніка ‒ 3741 (+1) од.
Дані уточнюються.