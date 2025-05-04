Повітряні сили “Заходу” знищили 6 ударних ворожих БПЛА

Зранку 4 травня російські агресори атакували західний регіон України ударними безпілотними літальними апаратами.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Повідомляє Повітряне командування “Захід” Повітряних Сил ЗС України, передає Правда.іф.

Авіація та підрозділи протиповітряної оборони повітряного командування «Захід» у зоні своєї відповідальності знищили усі цілі – 6 ударних БпЛА типу «Shahed».

Командувач повітряного командування «Захід» подякував усім захисникам неба за результативну бойову роботу.

“В режимі 24 години 7 днів на тиждень повітряне командування «Захід» продовжує захищати українську землю від ворожих ударів з повітря”, – йдеться у дописі.

Загалом під час нічної атаки ворожими БПЛА, ППО збили 69 дронів та 80 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені), інформує Генеральний штаб ЗСУ

У ніч на 4 травня 2025 року (із 21.00 3 травня) противник атакував 165-ма ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами інших типів із районів: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Приморськ – ТОТ Запорізької обл.

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

“Станом на 09.00 підтверджено збиття 69 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 80 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків)”, – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Донеччина, Дніпропетровщина, Черкащина та Київщина.