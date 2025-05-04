На війні поліг воїн з Івано-Франківської громади Роман Мохняк

Івано-Франківська громада втратила ще одного захисника. На фронті загинув Роман Мохняк.

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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

В понеділок, 5 травня, о 19 годині відбудеться панахида за загиблим в селі Підпечери.

Похорон розпочнеться у вівторок об 11 годині з дому загиблого.

Поховають воїна на кладовищі села Підпечери.