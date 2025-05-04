“Біжи швидше потяга”: на Франківщині відбувся 6-й традиційний пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці” ФОТОРЕПОРТАЖ

Рекордний цьогорічний забіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці” зібрав майже 200 учасників

У суботу 03 травня, на Івано-Франківщині з нагоди Дня Європи відбувся сьомий трейловий пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”. Цьогорічний GTR trail OSTBAHN-2025 встановив новий рекорд – у змаганнях взяли участь 180 осіб: 70 дорослих та 110 дітей, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Учасникам пропонували різноманітні маршрути. Дорослі могли обрати дистанції 34, 16, 9 або 3 кілометри. Для дітей підготували відрізки довжиною 1 кілометр, 800 та 500 метрів.

Найдовша траса стартувала на Пресмашівській у селі Хриплин біля залізничної колії. Далі маршрут пролягав через Тисменицю, села Клубівці, Остриня, Олешів, Антонівка, Нижнів до Дністра. Учасники також могли розпочати забіг із Клубівецького кільця (16 км), автобусної зупинки в Олешеві (9 км) або з Нижнева (3 км). Фініш для всіх був традиційно розташований на місці колишнього залізничного мосту, біля пам’ятного знаку до 150-річчя Галицької трансверсальної залізниці.

Символічне значення історичної залізниці

Локацію забігу організатори обрали з особливою метою – привернути увагу до відбудови залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем.

“Пробіг проходить маршрутом історичної Галицької трансверсальної залізниці, яка свого часу з’єднувала Станіславів із європейськими країнами. Для нас це не лише спорт, а й символічна декларація нашої європейської ідентичності”, – підкреслив організатор пробігу, ветеран Дмитро Романишин.

Дмитро Романишин

Більше ніж спортивна подія

Генеральним партнером GTR trail OSTBAHN-2025 виступила громадська організація “Захист держави”.

“Для нас цей пробіг – це не просто про біг чи благодійність. Це про цінності. Ми долучаємося до таких ініціатив, щоб підтримати ветеранів, згуртувати громаду навколо ідеї відновлення нашої історичної пам’яті й водночас передати молоді головне – любов до своєї землі, до сили духу і до тих, хто її захищає. Сьогоднішня молодь має не лише пам’ятати, а й діяти. Тому ми підтримуємо заходи, які формують покоління з активною громадянською позицією, готове розвивати країну, боротися за неї і будувати краще майбутнє”, – зазначила керівниця Івано-Франківського осередку ГО “Захист держави” Оксана Криницька.

Оксана Криницька

Офіційним партнером цьогорічного трейлу став Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Ректор університету Ігор Чудик наголосив на стратегічному значенні заходу:

“Галицька трансверсальна залізниця була артерією, яка з’єднувала наш регіон з Європою. Сьогодні, у час війни, ми маємо не лише відновлювати історичну пам’ять, а й думати стратегічно – про логістику, обороноздатність, про нові інфраструктурні можливості. Саме тому ми разом готуємо звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення цього залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем”.

Виступає Ігор Чудик, посередині міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, крайній праворуч проректор ІФНТУНГ Сергій Сивий

На старті учасників привітав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який подякував організаторам та відзначив благодійну складову заходу – збір коштів для військових.

Історії учасників

Христина Самуляк з Івано-Франківська, яка посіла друге місце на найдовшій дистанції, поділилася: “Я – мама, підприємиця, власниця ресторану, і попри все – бігунка. Біг – це моя віддушина… Бігаю для себе і для внутрішнього балансу. Це мій спосіб відпочити.”

Тетяна Струтинська з Івано-Франківська вкотре стала переможницею пробігу, цього разу на дистанції 9 км: “Я беру участь у цьому заході вже не вперше, і тричі мені вже вдавалося піднятися на п’єдестал. Всього бігаю вже п’ять років, але біг – це вже стиль мого життя”.

Тетяна Струтинська після фінішу

10-річна Дарина Савлюк стала наймолодшою учасницею забігу серед дівчат: “Мені сподобалось, хоча було трохи складно, особливо коли нам довелося бігти вгору. Але ближче до фінішу стало легше”.

Дарина Савлюк

Найстарший учасник пробігу – 61-річний Петро Савчук з Івано-Франківська, який традиційно подолав найдовшу дистанцію у 34 кілометри. Для нього це особлива місія: “Почав я ще з другого пробігу, і з того часу не пропускав жодного. Мої обидва сини служать, тому це моя маленька подяка нашим захисникам”.

Петро Савчук

Переможці та благодійність

Найвищі сходинки на п’єдесталі на найдовшій дистанції 34 кілометри зайняли 27-річний Костянтин Тимків з Івано-Франківська та 30-річна Юлія Бородаєнко з Одеси.

Костянтин Тимків та Юлія Бородаєнко

Окрім медалей, найшвидші бігуни отримали особливі пам’ятні кубки – розписані гільзи з підписами захисників.

Варто зазначити, що участь у забігу була безкоштовною для дітей, ветеранів та військових, яких зареєструвалось вісім. Інші учасники сплачували реєстраційні внески по 700 гривень, які організатори спрямували на збір коштів для автівки взводу автороти 102-ї бригади ТРО.

Був організований і благодійний забіг на 3 кілометри, присвячений пам’яті Романа Вірасюка – одного з організаторів першого GTR trail OSTBAHN. Зібрані кошти спрямують на встановлення пам’ятного каменя йому в Нижневі.

Виховання нового покоління

Організатор пробігу Дмитро Романишин відзначив, що подія з кожним роком набуває все більшого значення: “Цей пробіг уже давно вийшов за межі спорту – він став майданчиком для військово-патріотичного виховання дітей та молоді. Вперше цього року ми організували навчання з дронової справи, показові заняття з тактико-спеціальної підготовки від ветеранів Сил спеціальних операцій, а також інтерактиви з протимінної безпеки”.

Романишин також підкреслив історичну складову: “Ця залізниця – це частина нашої спільної європейської історії та приклад того, як у минулому різні народи зупиняли агресію зі Сходу. І сьогодні, як ніколи, важливо не тільки пам’ятати, але й діяти”.

Основними організаторами цьогорічного пробігу виступили спортивний клуб “Каменяр”, ГО “Захист держави” та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу