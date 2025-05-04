“Біжи швидше потяга”: на Франківщині відбувся 6-й традиційний пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці” ФОТОРЕПОРТАЖ

Рекордний цьогорічний забіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці” зібрав майже 200 учасників
У суботу 03 травня, на Івано-Франківщині з нагоди Дня Європи відбувся сьомий трейловий пробіг “Слідами Галицької трансверсальної залізниці”. Цьогорічний GTR trail OSTBAHN-2025 встановив новий рекорд – у змаганнях взяли участь 180 осіб: 70 дорослих та 110 дітей, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
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Учасникам пропонували різноманітні маршрути. Дорослі могли обрати дистанції 34, 16, 9 або 3 кілометри. Для дітей підготували відрізки довжиною 1 кілометр, 800 та 500 метрів.
Найдовша траса стартувала на Пресмашівській у селі Хриплин біля залізничної колії. Далі маршрут пролягав через Тисменицю, села Клубівці, Остриня, Олешів, Антонівка, Нижнів до Дністра. Учасники також могли розпочати забіг із Клубівецького кільця (16 км), автобусної зупинки в Олешеві (9 км) або з Нижнева (3 км). Фініш для всіх був традиційно розташований на місці колишнього залізничного мосту, біля пам’ятного знаку до 150-річчя Галицької трансверсальної залізниці.
Символічне значення історичної залізниці
Локацію забігу організатори обрали з особливою метою – привернути увагу до відбудови залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем.
“Пробіг проходить маршрутом історичної Галицької трансверсальної залізниці, яка свого часу з’єднувала Станіславів із європейськими країнами. Для нас це не лише спорт, а й символічна декларація нашої європейської ідентичності”, – підкреслив організатор пробігу, ветеран Дмитро Романишин.
Більше ніж спортивна подія
Генеральним партнером GTR trail OSTBAHN-2025 виступила громадська організація “Захист держави”.
“Для нас цей пробіг – це не просто про біг чи благодійність. Це про цінності. Ми долучаємося до таких ініціатив, щоб підтримати ветеранів, згуртувати громаду навколо ідеї відновлення нашої історичної пам’яті й водночас передати молоді головне – любов до своєї землі, до сили духу і до тих, хто її захищає. Сьогоднішня молодь має не лише пам’ятати, а й діяти. Тому ми підтримуємо заходи, які формують покоління з активною громадянською позицією, готове розвивати країну, боротися за неї і будувати краще майбутнє”, – зазначила керівниця Івано-Франківського осередку ГО “Захист держави” Оксана Криницька.
Офіційним партнером цьогорічного трейлу став Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Ректор університету Ігор Чудик наголосив на стратегічному значенні заходу:
“Галицька трансверсальна залізниця була артерією, яка з’єднувала наш регіон з Європою. Сьогодні, у час війни, ми маємо не лише відновлювати історичну пам’ять, а й думати стратегічно – про логістику, обороноздатність, про нові інфраструктурні можливості. Саме тому ми разом готуємо звернення до Кабінету Міністрів України щодо відновлення цього залізничного сполучення між Івано-Франківськом і Тернополем”.
На старті учасників привітав міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, який подякував організаторам та відзначив благодійну складову заходу – збір коштів для військових.
Історії учасників
Христина Самуляк з Івано-Франківська, яка посіла друге місце на найдовшій дистанції, поділилася: “Я – мама, підприємиця, власниця ресторану, і попри все – бігунка. Біг – це моя віддушина… Бігаю для себе і для внутрішнього балансу. Це мій спосіб відпочити.”
Тетяна Струтинська з Івано-Франківська вкотре стала переможницею пробігу, цього разу на дистанції 9 км: “Я беру участь у цьому заході вже не вперше, і тричі мені вже вдавалося піднятися на п’єдестал. Всього бігаю вже п’ять років, але біг – це вже стиль мого життя”.
10-річна Дарина Савлюк стала наймолодшою учасницею забігу серед дівчат: “Мені сподобалось, хоча було трохи складно, особливо коли нам довелося бігти вгору. Але ближче до фінішу стало легше”.
Найстарший учасник пробігу – 61-річний Петро Савчук з Івано-Франківська, який традиційно подолав найдовшу дистанцію у 34 кілометри. Для нього це особлива місія: “Почав я ще з другого пробігу, і з того часу не пропускав жодного. Мої обидва сини служать, тому це моя маленька подяка нашим захисникам”.
Переможці та благодійність
Найвищі сходинки на п’єдесталі на найдовшій дистанції 34 кілометри зайняли 27-річний Костянтин Тимків з Івано-Франківська та 30-річна Юлія Бородаєнко з Одеси.
Окрім медалей, найшвидші бігуни отримали особливі пам’ятні кубки – розписані гільзи з підписами захисників.
Варто зазначити, що участь у забігу була безкоштовною для дітей, ветеранів та військових, яких зареєструвалось вісім. Інші учасники сплачували реєстраційні внески по 700 гривень, які організатори спрямували на збір коштів для автівки взводу автороти 102-ї бригади ТРО.
Був організований і благодійний забіг на 3 кілометри, присвячений пам’яті Романа Вірасюка – одного з організаторів першого GTR trail OSTBAHN. Зібрані кошти спрямують на встановлення пам’ятного каменя йому в Нижневі.
Виховання нового покоління
Організатор пробігу Дмитро Романишин відзначив, що подія з кожним роком набуває все більшого значення: “Цей пробіг уже давно вийшов за межі спорту – він став майданчиком для військово-патріотичного виховання дітей та молоді. Вперше цього року ми організували навчання з дронової справи, показові заняття з тактико-спеціальної підготовки від ветеранів Сил спеціальних операцій, а також інтерактиви з протимінної безпеки”.
Романишин також підкреслив історичну складову: “Ця залізниця – це частина нашої спільної європейської історії та приклад того, як у минулому різні народи зупиняли агресію зі Сходу. І сьогодні, як ніколи, важливо не тільки пам’ятати, але й діяти”.
Основними організаторами цьогорічного пробігу виступили спортивний клуб “Каменяр”, ГО “Захист держави” та Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу