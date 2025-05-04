Українські військові візьмуть участь у лондонському параді до Дня Перемоги в Європі

Військовослужбовці Збройних сил України візьмуть участь у військовій ході у Великій Британії, присвяченій 80-й річниці Дня Перемоги в Європі.

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Про це пише «Радіо Свобода», передає Громадське.

«У розпал першої повномасштабної війни в Європі з часів Другої світової цілком доречно, що Збройні сили України, які зараз воюють на передовій свободи, будуть представлені на заході», — заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Парад відбудеться в понеділок, 5 травня. Українські військові долучаться до 1300 британських військовослужбовців.

Процесія розпочнеться на Парламентській площі опівдні. Актор продекламує уривки з культової промови Вінстона Черчилля з нагоди Дня Перемоги в Європі. Потім відбудеться передання Смолоскипа миру.

Домашній кавалерійський кінний полк та загін Королівської кінної артилерії очолять процесію від площі до Букінгемського палацу. За ними пройде процесія трьох видів військ, до складу якої ввійдуть військовослужбовці Королівського флоту, Королівської морської піхоти, Британської армії та Королівських повітряних сил.

Прем’єр-міністр Великої Британії та ветерани Другої світової війни за підтримки Королівського британського легіону спостерігатимуть за процесією зі спеціально побудованого подіуму. Процесія завершиться прольотом літаків.

Процесію транслюватимуть у прямому етері.