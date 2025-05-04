Привезли меседж надії: італійські паралімпійці показали, як грати у теніс на кріслах колісних в Івано-Франківську

Третього травня на кортах ДЮСШ “Олімп” відбулася історична подія – вперше тут грали у великий теніс на кріслах колісних. Відкрите тренування для місцевих травмованих ветеранів та інших осіб з інвалідністю провели італійські благодійники та представники обласної федерації тенісу.

Про це пише “Галка”.

Захід відбувся завдяки італійській благодійній організації Anteas Alessandria, яка вже кілька років допомагає українцям в різних куточках країни в час повномасштабного вторгнення. Президент організації Лучано Картолано розповів, що його народ хоче показати солідарність з українцями.

“Сьогодні ми реалізовуємо нашу мрію, яку ми заклали ще рік тому. Ми прагнемо не лише привезти гуманітарну допомогу, а й продемонструвати нашу солідарність і підтримку з тими, хто бореться за свободу та європейські права. Це не просто жест доброти, це меседж надії і підтримки. Хочемо продемонструвати, що особи з інвалідністю – не позбавлені можливості мріяти та боротися”, – каже Лучано.

Для франківців на кріслах колісних вміння гри у теніс показали паралімпійці, учасники міжнародних турнірів Лука Козентіно та Марко Саламоне. Разом з ними тренування провела Вікторія Гоголь, представниця тенісного клубу M.S.A., обласної федерації тенісу та ДЮСШ “Олімп”. Вони показували ветеранам основи подач і прийому м’яча, пояснювали, як правильно рухатися на корті.

Італійці залишать для спортивних потреб три крісла колісних та ракетки.

“Після війни потрібно відновлювати соціальне життя, і сьогодні ми маємо можливість поєднати тренування військових ветеранів, дітей та дорослих. Дуже важливо, щоб діти бачили приклад сили та рішучості. Адаптивний спорт лише розвивається, і нам дуже потрібна і доречна будь-яка допомога. Тож сьогодні маємо історичну подію”, – зазначила Вікторія Гоголь.

Костянтин Лисейко, начальник управління спорту та молодіжної політики Івано-Франківської обласної військової адміністрації, розповів про важливість майстер-класу з тенісу на кріслі колісному для ветеранів та осіб з інвалідністю, що проводиться в рамках цього заходу.

“Розуміємо, що кожного дня кількість травмованих ветеранів збільшується. І сьогодні бачимо, що інвалідність це не вирок для життя, а інші і нові можливості”, – каже Костянтин Лисейко.

Цього ж дня увечері поблизу обласної філармонії запланований благодійний виступ італійських музикантів.

Один з організаторів візиту італійської сторони – отець Іван Стефурак, керівник департаменту Івано-Франківської єпархії УГКЦ. Він пояснює, що візит іноземців має не лише матеріальну мету, а й спрямований на підтримку людей, які борються за спільний мир.

“Цей захід не лише гуманітарна та матеріальна допомога, а й підтримка та надання надії тим, хто бореться за спільні цінності та європейську свободу. Це також підтримка миру. Спорт і музика – це наш спосіб підтримати народ, який часто чує слова про смерть та сирени. Таким чином ми хочемо підтримати всі ці заходи на підтримку України не лише матеріально, а й культурно та спортивно”, – додав Стефурак.

Також перед франківцями виступила важкоатлетка з ампутаціями Кармена Кунто. Присутнім показали адаптивний пристрій для катання на лижах.