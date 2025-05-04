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На реабілітаційний центр на Софіївці міськрада виділила ще 16 мільйонів гривень

Автор: Оксана Марушкевич
04/05/2025 14:08
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 З міського бюджету Івано-Франківська виділили 16 мільйонів на створення реабілітаційного центру на Софіївці.

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Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на сесії 30 квітня, пише “Галка”.

Наприкінці року міський голова повідомляв про 10 мільйонів гривень, які виділять з міського бюджету у 2025 році на будівництво ребцентру. Через перевиконання бюджету частку співфінансування на реабілітаційний центр на Софіївці збільшили ще на 16 мільйонів. Тож у 2025 році частка міста складає 26 мільйонів гривень.

Також міський голова повідомив, що є домовленість з урядом про дофінансування ремонтних робіт. Про точну суму поки не йдеться.