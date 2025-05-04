На реабілітаційний центр на Софіївці міськрада виділила ще 16 мільйонів гривень

З міського бюджету Івано-Франківська виділили 16 мільйонів на створення реабілітаційного центру на Софіївці.

Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на сесії 30 квітня, пише “Галка”.

Наприкінці року міський голова повідомляв про 10 мільйонів гривень, які виділять з міського бюджету у 2025 році на будівництво ребцентру. Через перевиконання бюджету частку співфінансування на реабілітаційний центр на Софіївці збільшили ще на 16 мільйонів. Тож у 2025 році частка міста складає 26 мільйонів гривень.

Також міський голова повідомив, що є домовленість з урядом про дофінансування ремонтних робіт. Про точну суму поки не йдеться.