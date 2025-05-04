На реабілітаційний центр на Софіївці міськрада виділила ще 16 мільйонів гривень

З міського бюджету Івано-Франківська виділили 16 мільйонів на створення реабілітаційного центру на Софіївці.
Реклама: Місцеві пропозиції
Альянс
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Відповідне рішення прийняли депутати міської ради на сесії 30 квітня, пише “Галка”.
Наприкінці року міський голова повідомляв про 10 мільйонів гривень, які виділять з міського бюджету у 2025 році на будівництво ребцентру. Через перевиконання бюджету частку співфінансування на реабілітаційний центр на Софіївці збільшили ще на 16 мільйонів. Тож у 2025 році частка міста складає 26 мільйонів гривень.
Також міський голова повідомив, що є домовленість з урядом про дофінансування ремонтних робіт. Про точну суму поки не йдеться.