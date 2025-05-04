В Івано-Франківську відбудеться Книжковий фестиваль “Слово”

В Івано-Франківську 8 травня для всіх, хто любить читати, проведуть Книжковий фестиваль “Слово”.

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Повідомляє Руслан Марцінків, передає Правда.іф

З 10 по 19 годину у середмісті, на вул. Вітовського та Лесі Українки, буде книжковий ярмарок. А також зустрічі з літераторами та експертами, презентації книг та цікаві дискусії.

Детальніше про локації та час на сторінці фестивалю Книжковий Фестиваль “Слово” – Book Fest “Slovo”