У десяти франківських ліцеях навчатимуть домедичної допомоги

У школах Івано-Франківської громади навчатимуть дітей домедичної допомоги. Така підготовка важлива. А тим паче у наш час.
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Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа
У трьох закладах створять навчальні центри, 10 шкіл отримають сучасне обладнання, щоб вчителі могли навчати домедичній допомозі.
Три головні центри будуть у трьох закладах освіти різних районів міста: Ліцей №20, Ліцей №23 та Центр освітніх інновацій.
10 шкіл отримають медичні комплекти.
Претендентами за першим етапом навчання є:
1) Ліцей №2,
2) Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.І.Пулюя,
3) Ліцей ім. Р. Шухевича,
4) Ліцей №6 ім.І.Ревчука,
5) Ліцей №7,
6) Ліцей №10,
7) Ліцей №11,
8)Ліцей №12,
9) Ліцей №21,
10) Крихівецький ліцей.
Такі тренінги для вчителів вже відбулись, частину обладнання закупили.