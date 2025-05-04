У десяти франківських ліцеях навчатимуть домедичної допомоги

У школах Івано-Франківської громади навчатимуть дітей домедичної допомоги. Така підготовка важлива. А тим паче у наш час.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.іф з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа

У трьох закладах створять навчальні центри, 10 шкіл отримають сучасне обладнання, щоб вчителі могли навчати домедичній допомозі.

Три головні центри будуть у трьох закладах освіти різних районів міста: Ліцей №20, Ліцей №23 та Центр освітніх інновацій.

10 шкіл отримають медичні комплекти.

Претендентами за першим етапом навчання є:

1) Ліцей №2,

2) Івано-Франківський науковий природничо-математичний ліцей ім.І.Пулюя,

3) Ліцей ім. Р. Шухевича,

4) Ліцей №6 ім.І.Ревчука,

5) Ліцей №7,

6) Ліцей №10,

7) Ліцей №11,

8)Ліцей №12,

9) Ліцей №21,

10) Крихівецький ліцей.

Такі тренінги для вчителів вже відбулись, частину обладнання закупили.