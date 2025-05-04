Понівечене авто, повалені дерева: на Рогатинщині негода наробила лиха. ФОТО

4 травня негода наробила лиха на Рогатинщині. Відомо про повалені дерева — частина впала на проїжджу частину, одне дерево пошкодило легковий автомобіль. Також спостерігається суттєве ускладнення руху на трасі від Рогатина до Івано-Франківська.

Повідомляє Інформатор Івано-Франківськ

Місцеві телеграм-канали також інформують про наслідки негоди. За словами очевидців, дороги на Рогатинщині вкриті градом і опалим листям.

Затори на трасі від Рогатина до Франківська. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

Рятувальники ліквідують наслідки негоди на Рогатинщині. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

У пресслужбі ГУ ДСНС в Івано-Франківській області підтвердили інформацію.

Град на Рогатинщині. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

Як повідомила речниця Христина Перцович, у селі Бабухів на дорогу впало близько 10 дерев, одне з них — на легковик.

Рятувальники ліквідують наслідки негоди на Рогатинщині. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

Місцеві мешканці допомагають ліквідувати наслідки негоди на Рогатинщині. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

Інформацію про можливих потерпілих уточнюють.

За словами Перцович, в області надалі очікуються грози та пориви вітру.

Повалене на дорогу дерево. ФОТО: Інформатор Івано-Франківськ

Прикарпатські рятувальники ліквідовують наслідки негоди, яка вирувала у другій половині дня на території Рогатинської територіальної громади. Спостерігалися ускладнення погодних умов, а саме грозові дощі з поривами вітру.

“Внаслідок негоди на автодорозі «Мукачево – Львів», поблизу села Бабухів, було повалено близько 20 дерев, що частково заблокували рух транспорту. Одне з дерев впало на легковий автомобіль та травмувало жінку, яку до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було передано працівникам екстреної медичної допомоги. Рятувальниками проводяться аварійно-рятувальні роботи з розчищення проїжджої частини дороги. Також на місці події працює мобільно-оперативна група Івано-Франківського районного управління”, – йдеться у дописі рятувальників.

Окрім цього, надійшли повідомлення про підтоплення приватних присадибних ділянок у селах Вербилівці та Лучинці. Інформація уточнюється, відповідні органи місцевого самоврядування поінформовано.

Рятувальники закликають громадян дотримуватися правил безпеки під час ускладнення погодних умов та уважно стежити за прогнозами синоптиків.