Гірські рятувальники Прикарпаття провели безпековий вишкіл для ліцеїстів МВС

Захід пройшов у форматі двох етапів. Спочатку — теорія, де ліцеїсти дізнавались, як правильно готуватись до гірського походу.
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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф
Особливу увагу рятувальники приділили навичкам домедичної допомоги — адже саме вони часто рятують життя у перші хвилини після травми.
Юні учасники навчились орієнтуватися на місцевості за допомогою GPS-навігаторів, ознайомились з особливостями керування квадрокоптером та принципами його використання під час пошуково-рятувальних операцій.
“А далі — справжнє випробування на витримку, командну роботу та уважність: рятувальний квест. Ліцеїсти отримали повідомлення про “зниклого туриста”, і почалась справжня операція. З пошуком, виявленням, наданням першої допомоги та транспортуванням “потерпілого”. Емоції зашкалювали, але кожен відчув, що бути рятувальником — це не просто професія – це покликання”, – йдеться у дописі.
Такі заходи — не просто уроки безпеки. Це формування майбутніх фахівців, справжніх лідерів, які вже зараз вчаться діяти рішуче, відповідально і з турботою про інших.