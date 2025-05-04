Гірські рятувальники Прикарпаття провели безпековий вишкіл для ліцеїстів МВС

Захід пройшов у форматі двох етапів. Спочатку — теорія, де ліцеїсти дізнавались, як правильно готуватись до гірського походу.

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Повідомляє Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає Правда.іф

Особливу увагу рятувальники приділили навичкам домедичної допомоги — адже саме вони часто рятують життя у перші хвилини після травми.

Юні учасники навчились орієнтуватися на місцевості за допомогою GPS-навігаторів, ознайомились з особливостями керування квадрокоптером та принципами його використання під час пошуково-рятувальних операцій.

“А далі — справжнє випробування на витримку, командну роботу та уважність: рятувальний квест. Ліцеїсти отримали повідомлення про “зниклого туриста”, і почалась справжня операція. З пошуком, виявленням, наданням першої допомоги та транспортуванням “потерпілого”. Емоції зашкалювали, але кожен відчув, що бути рятувальником — це не просто професія – це покликання”, – йдеться у дописі.

Такі заходи — не просто уроки безпеки. Це формування майбутніх фахівців, справжніх лідерів, які вже зараз вчаться діяти рішуче, відповідально і з турботою про інших.