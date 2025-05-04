Біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський виявили тіло чоловіка

Неподалік від кордону, біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський, виявили тіло людини

Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф

“Сьогодні, близько 16:00, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив неподалік від державного кордону тіло людини.

Тіло загиблого перебувало біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський”, – йдеться у дописі.