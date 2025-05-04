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Біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський виявили тіло чоловіка

Автор: Оксана Марушкевич
04/05/2025 18:04
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Неподалік від кордону, біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський, виявили тіло людини

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Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф

“Сьогодні, близько 16:00, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив неподалік від державного кордону тіло людини.

Тіло загиблого перебувало біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський”, – йдеться у дописі.

На місце події прикордонники одразу викликали співробітників поліції та ДСНС.