Біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський виявили тіло чоловіка

Неподалік від кордону, біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський, виявили тіло людини
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Повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України, передає Правда.іф
“Сьогодні, близько 16:00, під час патрулювання прикордонний наряд відділу «Ділове» Мукачівського прикордонного загону виявив неподалік від державного кордону тіло людини.
Тіло загиблого перебувало біля підніжжя гори Піп Іван Мармароський”, – йдеться у дописі.
На місце події прикордонники одразу викликали співробітників поліції та ДСНС.