ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Диван на коліщатках в темній вітальні

В Івано-Франківську відбувся чемпіонат з настільного тенісу серед ветеранів

Автор: Оксана Марушкевич
04/05/2025 18:28
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
-Реклама
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Чемпіонат з настільного тенісу серед ветеранів україно-російської війни провели у спортивній залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Захід організовано спільно з МЦ “Спорт для всіх” та зібрав захисників України, зокрема гвардійців 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України

Учасники, включаючи ветеранів з травмами, вразили силою духу та спортивною майстерністю. Запеклі матчі, щира підтримка та неформальне спілкування створили атмосферу єдності та підтримки.

Переможці та призери отримали медалі і статуетки, а кожен учасник — пам’ятну нагороду.

Подібні події не лише допомагають підтримувати форму, але й слугують ефективним інструментом для психологічного відновлення військових.