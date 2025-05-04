В Івано-Франківську відбувся чемпіонат з настільного тенісу серед ветеранів

Чемпіонат з настільного тенісу серед ветеранів україно-російської війни провели у спортивній залі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Пише Правда.іф з посиланням на Івано-Франківську обласну державну адміністрацію

Захід організовано спільно з МЦ “Спорт для всіх” та зібрав захисників України, зокрема гвардійців 50 полку імені полковника Семена Височана Національної гвардії України

Учасники, включаючи ветеранів з травмами, вразили силою духу та спортивною майстерністю. Запеклі матчі, щира підтримка та неформальне спілкування створили атмосферу єдності та підтримки.

Переможці та призери отримали медалі і статуетки, а кожен учасник — пам’ятну нагороду.

Подібні події не лише допомагають підтримувати форму, але й слугують ефективним інструментом для психологічного відновлення військових.