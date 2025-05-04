У прикарпатських “Едельвейсах” сформували батальйон безпілотних систем “Стриж”. ВІДЕО

Війна змінилась. 10 огшбр не стоїть осторонь, а йде в ногу з часом. Саме тому в складі «Едельвейсу» сформовано батальйон безпілотних систем «Стриж».

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Пише Правда.іф з посиланням на 10 Гірсько- Штурмову Бригаду.

“Це більше, ніж просто розрахунки БпЛА. Це — єдиний організм, повноцінний підрозділ, що одночасно веде розвідку, знищує піхоту й техніку противника, виготовляє та споряджає боєкомплект для дронів, а також оперативно доставляє його на позиції”, – йдеться у повідомленні

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