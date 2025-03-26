Повітряні сили звернулися до українців з проханням через F-16

За словами військових, публікації з прольотами бойової авіації можуть суттєво допомогти окупантам. Повітряні сили ЗСУ закликали українців не поширювати відеозаписи польотів військової авіації, зокрема винищувачів F-16. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командування Повітряних сил.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Зазначається, що деякі публікації з прольотами бойової авіації, викладені в соцмережах, можуть суттєво допомогти російській армії. Навіть кілька секунд відео у відкритому доступі можуть стати важливими розвідданими для противника, зазначили у ПС.

«Пілоти Повітряних сил щодня героїчно виконують бойові завдання в прифронтових районах, де є надзвичайно високий ризик від ворожих ракет класу «повітря – повітря» та засобів ППО противника», – йдеться в повідомленні.

Також будь-яка інформація про місця базування, маршрути прольотів чи маневри авіації може бути використана ворогом для їхнього знищення.

Особливу загрозу становлять відеозаписи прольоту військової авіації у прифронтових районах із зазначенням геолокації, примітними орієнтирами чи об’єктами.

Нагадаємо Зеленський надав звання Героя України пілоту, який загинув у катастрофі F-16