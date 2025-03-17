Зеленський надав звання Героя України пілоту, який загинув у катастрофі F-16

Президент Володимир Зеленський надав звання Героя України пілоту Олексію Месю, який загинув за штурвалом винищувача F-16.

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Указ оприлюднено на сайті ОПУ.

«Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Месю Олексію Сергійовичу – полковнику (посмертно)», – йдеться в указі.

Нагадаємо, що літак, який пілотував Олексій Месь, зазнав аварії наприкінці серпня 2024 року. Це сталося лише за три тижні після того, як Україна отримала перші американські винищувачі.

Літак брав участь у відбитті російської атаки. Під час заходу на ціль із ним було втрачено зв’язок. Згодом стало відомо, винищувач зазнав аварії, а льотчик загинув.