Євген Марусяк фінішував у ТОП-30 етапу Кубка світу зі стрибків з трампліна

Етап Кубка світу на польотному трампліні у норвезькому Вікерсунді відбувся у скороченому форматі. Переможця визначили за підсумком одного стрибка.

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На етапі Кубка світу в Вікерсунді Україну представили два стрибуни з трампліна: Євген Марусяк та Віталій Калініченко. У норвезькому Вікерсунді проходили два етапи: 15 та 16 березня відповідно. На першому етапі найкращий результат показав Марусяк — виступив в основному раунді та посів 37 місце, пише Суспільне Спорт.

Як виступили українці на етапі у Вікерсунді?

Змагання на етапі в Норвегії розпочались з кваліфікації, у якій з 53 спортсменів виступили лише 12. Перед стрибком 13 учасника кваліфікаційний раунд відмінили через погодні умови, таким чином обидва українці — Марусяк та Калініченко — пройшли в основний раунд.

Першим з українців в основному раунді виступив Віталій — за свій стрибок на 99 метрів українець отримав 27 балів. У підсумку Калініченко посів 51 місце.

Марусяк стрибнув на 194.5 метрів та заробив 139.7 балів. У підсумку українець посів 26 місце.

Через погодні умови проведення фінального раунду скасували — переможець етапу визначився після одного стрибка. “Золото” здобув представник Словенії Петр Превц з результатом 214.5 очок за стрибок на 247 метрів.

Кубок світу зі стрибків з трампліна. Вікерсунд. Польотний трамплін

1. Петр Превц (Словенія) — 214.5 очок

2. Андреас Веллінгер (Німеччина) — 199.2

3. Рьою Кобаяші (Японія) — 191.2

…

26. Євген Марусяк (Україна) — 139.7

51. Віталій Калініченко (Україна) — 27.0

Для українця це другий фініш у топ-30 на етапі Кубка світу на польотному трампліні у сезоні 2024/25. Вище українець фінішував на змаганнях у Оберстдорфі — 16 та 22 місця.

Змагання на рівні Кубка світу продовжаться етапом у Лахті, Фінляндія, що пройде з 20 по 23 березня.