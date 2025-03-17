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У Ямниці на пожежі знайшли тіло чоловіка. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Ямниці на пожежі знайшли тіло чоловіка. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
17/03/2025 17:21
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17 березня 2025 року в селі Ямниця на Івано-Франківщині сталася пожежа господарської будівлі на території приватного обійстя. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло чоловіка.

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Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.

Як йдеться у дописі, пожежа виникла в прибудові до господарської будівлі площею 20 квадратних метрів.

На місці займання рятувальники знайшли тіло чоловіка 1961 року народження.

Пожежник гасить пожежу, густий дим навколо.