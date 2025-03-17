У Ямниці на пожежі знайшли тіло чоловіка. ФОТО

17 березня 2025 року в селі Ямниця на Івано-Франківщині сталася пожежа господарської будівлі на території приватного обійстя. Під час гасіння вогню рятувальники знайшли тіло чоловіка.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це повідомили на сайті Держслужби з надзвичайних ситуацій в області.
Як йдеться у дописі, пожежа виникла в прибудові до господарської будівлі площею 20 квадратних метрів.
На місці займання рятувальники знайшли тіло чоловіка 1961 року народження.