Нам війні поліг калушанин Андрій Красій

Знову скорботна звістка сколихнула нашу громаду. У війні за Україну, її волю та незалежність загинув хоробрий Захисник — Андрій Красій, 1986 року народження, із села Копанки.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

На захист рідної Батьківщини Герой став у перші дні повномасштабного вторгнення — 18 березня 2022 року.

Гідно та самовіддано служив водієм 3-го десантно-штурмового відділення і десантно-штурмового взводу 7-ї десантно-штурмової роти 2-го десантно-штурмового батальйону однієї з військових частин.

Вірний військовій присязі, мужньо виконуючи військовий обов’язок, солдат Андрій Красій, на превеликий жаль, 12 березня 2025 року загинув внаслідок удару FPV-дрона в Курській області.