Президент підписав закон, що передбачає можливість направлення підрозділів ЗСУ до інших держав

Президент Володимир Зеленський 17 березня підписав закон, який надає йому право спрямовувати підрозділи ЗСУ до інших держав у період дії воєнного стану для забезпечення національної безпеки та відсічі збройної агресії.

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Картка відповідного закону №12378 за підписом глави держави опублікована на сайті Верховної ради, пише Правда.іф з посиланням на Суспільне.

Як повідомляє пресслужба парламенту, згідно з документом, у період дії воєнного стану з’єднання, військові частини та підрозділи ЗСУ можуть направлятися за кордон для забезпечення національної безпеки, відсічі та стримування збройної агресії, захисту суверенітету й територіальної цілісності України, а також реалізації права на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Закон був доопрацьований з урахуванням пропозицій Зеленського, які уточнюють процедуру ухвалення рішень про направлення підрозділів ЗСУ за кордон, деталізують порядок їх перебування за межами держави та забезпечують відповідність акту нормам міжнародного права.

15 січня Верховна рада в цілому проголосувала за законопроєкт №12378 про відправлення підрозділів ЗСУ за кордон під час дії воєнного стану.