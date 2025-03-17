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Відома українська акторка Анна Кошмал стала мамою вдруге
Диван на коліщатках в темній вітальні

Відома українська акторка Анна Кошмал стала мамою вдруге

Автор: Орися Корчун
17/03/2025 18:05
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30-річна актриса Анна Кошмал стала мамою вдруге. У неї та її загадкового коханого народилася дочка Софія. Пише Табло ID. 

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Радісна подія сталася ще 11 березня, а новиною породілля поділилася  у своєму Instagram.Анна Кошмал стала мамою вдруге

Анна народила дочку від свого чоловіка, якого поки що приховує від загалу

“Софійка увійшла в чат 11.03.2025 Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!. Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси  максимально комфортною і швидкою Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов ❤️ Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу – батьки двох”, – поділилася емоціями Кошмал.
Кошмал з новонародженою дочкою

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Тепер у 6-річного Михайла є маленька сестричка СофійкаВдома дівчат чекала святкова атмосфера

Вдома дівчат чекала святкова атмосфера

Нагадаємо, Кошмал у шлюбі з 2017-го року, однак досі не показувала свого чоловіка у мережі.

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