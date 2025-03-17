Відома українська акторка Анна Кошмал стала мамою вдруге

30-річна актриса Анна Кошмал стала мамою вдруге. У неї та її загадкового коханого народилася дочка Софія. Пише Табло ID.

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Радісна подія сталася ще 11 березня, а новиною породілля поділилася у своєму Instagram.

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“Софійка увійшла в чат 11.03.2025 Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!. Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов ❤️ Тепер звикаєм до нового прекрасного статусу – батьки двох”, – поділилася емоціями Кошмал.



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Нагадаємо, Кошмал у шлюбі з 2017-го року, однак досі не показувала свого чоловіка у мережі.

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