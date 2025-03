Військові мають свої бренди. Цивільні носять одяг від захисників і підтримують їх

У Франківську є магазин “221B”, де зібрали одяг, який створили захисники. Серед брендів: Balls of Steel, Die Hard Group, Dobryak.Prod, Falcons Team, Anirush, Fayter Company. Їхні автори – військові, які продовжують воювати, а також ветерани, що працюють на спільну справу.

Весь прибуток з цих речей магазин віддає власникам брендів, а ті закидають їх на свої збори та проєкти. Тож «Репортер» вирішив познайомити читачів з кожним.

Як кажуть самі засновники бренду «Anirush», вони познайомилися в мирному авантюрному житті через туристичні інтереси. Далі хлопці зустрілись на фронті та через деякий час вирішили створити щось унікальне, що приверне увагу таких самих авантюристів.

Їхній бренд – про любов до мандрівок, походів, тому й створюють одяг та аксесуари у стилі tactical outdoor.

Хлопці підтримують військові ініціативи, благодійні проєкти та різні інтерактиви для дітей, які спрямовані на виховання молоді у військово-патріотичному дусі.

Наступний бренд «Die Hard» виник як ідея поєднати в роботі побратимів, які довго дружили на відстані, захищали Україну в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Тут імен теж не буде, бо ще не час.

Бренд «Сказ» розповідає історію персонажа, який поєднує в собі елементи військового та цивільного життя. Його автор на службі – з 18 років.

За його словами, йому важливе мистецтво і він шукав як втілити його в життя. Аби люди могли бачити що він відчуває та переживає. Він починав малювати різні картинки на папері, потім на стінах, на наліпках, а далі був одяг – футболки, шапки, худі.

А «Falcons Team» – це і бренд, і спільнота, яка виникла при повномасштабному вторгненні. Але свою історію спільнота пише ще з 2014 року.

Мерч, створений спільнотою, мають право носити як військові, так і цивільні. Адже, за їхніми словами, це ще одна ланка комунікації одних з одними.

Бренд «Balls of Steel by Ruslan David» заснував військовий Руслан Сербов з позивним «Давід». У квітні 2022 року він разом з іншими прилетів на допомогу маріупольському гарнізону на гелікоптері. Через півтора місяця важких вуличних боїв отримав важке поранення, втратив ногу. Потрапив у полон, був обміняний і повернувся додому.

Бренд «Balls of Steel by Ruslan David» має в собі історію. Це не просто задумка зробити щось, що продається. Ідея створити свій бренд виникла після повернення з полону, – розповідає «Давід». – «Balls of Steel» перекладається дослівно, як «сталеві яйця». 72 людини погодилися летіти на допомогу в Маріуполь. Більшість із них вже не з нами.