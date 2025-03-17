Військові мають свої бренди. Цивільні носять одяг від захисників і підтримують їх

У Франківську є магазин “221B”, де зібрали одяг, який створили захисники. Серед брендів: Balls of Steel, Die Hard Group, Dobryak.Prod, Falcons Team, Anirush, Fayter Company. Їхні автори – військові, які продовжують воювати, а також ветерани, що працюють на спільну справу.

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Весь прибуток з цих речей магазин віддає власникам брендів, а ті закидають їх на свої збори та проєкти. Тож «Репортер» вирішив познайомити читачів з кожним.

Як кажуть самі засновники бренду «Anirush», вони познайомилися в мирному авантюрному житті через туристичні інтереси. Далі хлопці зустрілись на фронті та через деякий час вирішили створити щось унікальне, що приверне увагу таких самих авантюристів.

Їхній бренд – про любов до мандрівок, походів, тому й створюють одяг та аксесуари у стилі tactical outdoor.

Ми хочемо, аби наш одяг носили люди, які люблять життя та постійний рух, – говорять хлопці. – Спершу вектор був спрямований на тревелерів, але через те, що ми діючі військові, то вирішили створювати й мілітарі силуети.

Хлопці підтримують військові ініціативи, благодійні проєкти та різні інтерактиви для дітей, які спрямовані на виховання молоді у військово-патріотичному дусі.

Тому, купуючи продукцію нашого бренду, ви автоматично долучаєтесь до проєктів, які мають на меті підтримку та благодійність, – кажуть «Anirush».

Наступний бренд «Die Hard» виник як ідея поєднати в роботі побратимів, які довго дружили на відстані, захищали Україну в різних підрозділах і на різних ділянках фронту. Тут імен теж не буде, бо ще не час.

Ми — з різних міст і областей, різних підрозділів, але нас об’єднує спільна ідея — straight edge (рух або субкультура, що свідомо відмовляється від вживання алкоголю, тютюну та будь-яких наркотиків), – говорять засновники бренду. – Усі учасники угруповання ведуть тверезий спосіб життя та активно залучені до захисту нашої країни.

Люди, які носять наші речі або патчі, — це свідомі громадяни. Вони розуміють, що в країні війна, і їхній обов’язок — бути залученими, – кажуть «Die Hard». – Ми хочемо, щоб наш мерч носили люди, котрі не забувають про військових та війну. Більшість грошей ми завжди вкладали в розвиток амуніції та робили донати на підрозділи, в яких служимо.

Бренд «Сказ» розповідає історію персонажа, який поєднує в собі елементи військового та цивільного життя. Його автор на службі – з 18 років.

За його словами, йому важливе мистецтво і він шукав як втілити його в життя. Аби люди могли бачити що він відчуває та переживає. Він починав малювати різні картинки на папері, потім на стінах, на наліпках, а далі був одяг – футболки, шапки, худі.

Оскільки я бачу свій бренд у тому, що він поєднує і військові, і цивільні речі, то я б хотів, щоб носити його могли всі – і підлітки, і дорослі, – говорить військовий. – Може, колись будуть окремі лінійки для дітей, цікаво ще було б попрацювати над жіночим одягом.

Так само, як і всі люди в армії, я не планую служити все своє життя, – каже він. – Також не сподіваюсь на те, що після служби мене хтось буде витягувати, давати соціальні гарантії і так далі. Бо я вже бачив приклади людей, які робили небезпечну для життя роботу для своєї країни і не отримали нічого. Я покладаюсь тільки на себе. Тому, купуючи мої роботи, ви забезпечуєте мене тими соціальними гарантіями, що будуть в мене після служби. Це те що буде годувати мене за мій внесок у захист країни.

А «Falcons Team» – це і бренд, і спільнота, яка виникла при повномасштабному вторгненні. Але свою історію спільнота пише ще з 2014 року.

Falcons Team – це military спільнота, метою якої є створити сильну націю та сильну країну, – говорять військові. – Це підняття престижності та популяризації військової справи, в першу чергу, серед молоді. Це мотивація бути професіоналом своєї справи.

Мерч, створений спільнотою, мають право носити як військові, так і цивільні. Адже, за їхніми словами, це ще одна ланка комунікації одних з одними.

Гроші з продажу йдуть на купівлю спорядження та розвиток спільноти.

Бренд «Balls of Steel by Ruslan David» заснував військовий Руслан Сербов з позивним «Давід». У квітні 2022 року він разом з іншими прилетів на допомогу маріупольському гарнізону на гелікоптері. Через півтора місяця важких вуличних боїв отримав важке поранення, втратив ногу. Потрапив у полон, був обміняний і повернувся додому.

Бренд «Balls of Steel by Ruslan David» має в собі історію. Це не просто задумка зробити щось, що продається. Ідея створити свій бренд виникла після повернення з полону, – розповідає «Давід». – «Balls of Steel» перекладається дослівно, як «сталеві яйця». 72 людини погодилися летіти на допомогу в Маріуполь. Більшість із них вже не з нами.

За його словами, бренд розрахований на аудиторію, якій подобається мілітарі стиль, а також якість і комфорт.

Купуючи мій бренд, ви допомагаєте нашій армії, 25% з прибутку розподіляється кожен місяць на підрозділи моїх побратимів, – говорить «Давід».

У крамниці також можна придбати і дві частини його спогадів – «Маріуполь. Книга хоробрих».

Речі від Dobryak.Prod – це одяг для тих, хто розуміє історію сьогодення й долучається до неї. Так характеризує свій бренд Роман «Добряк» Колесник.

Головний логотип бренду – це очі самого Романа на фото після бійки. Тоді їм з другом довелося відстоювати свою честь проти багатьох противників.

Роман воював у складі «ССО Азов Київ», отримав важке поранення, йому ампутували ногу. Але й на протезі він веде активний спосіб життя, ходить у гори, займається спортом.

Не так давно Роман Добряк та ще четверо військових після ампутацій зійшли на вершину Африки – Кіліманджаро (5 895 м).

Бренд «Fayter Company» заснував Андрій Хохлов з позивним «Fayter». Як він сам каже – «це бренд сильних людей, які йдуть до кінця».

Андрій каже, що все своє свідоме життя бореться за справедливість. За його словами, хлопець з чотирьох років опинився на вулиці, а щоб вижити в тих умовах, треба було постійно відстоювати свою позицію. «Добро повинно бути з кулаками». Далі Андрій почав професійно займатися спортом, брав активну участь у турнірах з ММА. А коли почалась повномасштабна війна, не вагаючись, став на захист України.

Бренд «Fayter company» не лише втілює в собі стиль та атмосферу вулиць, але й підкреслює міць кожного, хто вдягає цей одяг, – каже Андрій.

Люди, які носять його речі, мотивують Андрія, дають відчуття особливості й бажання створювати ще більше та краще.

Оскільки ідея створювати речі вже давно жила в моїх планах, саме зараз найактуальніший час для продажів, аби не просити у людей гроші, а робити бартер, – переконаний Андрій Хохлов. – Бо за гроші від продажу одягу «Fayter company» будуть лагодити й заправляти автівки для ЗСУ.

Також магазин «221B» ще з 2017 року співпрацює з англійським брендом Weekend Offender. Його знають усі фанати футболу. У 2019 році англійці випустили колекцію «City Series» з назвами українських міст. Там були Маріуполь, Олександрія, Київ, Харків тощо.

Зараз на перевипуск готують Харків і Маріуполь. 50% з вартості футболок йде на потреби Третьої штурмової бригади.