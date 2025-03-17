В Івано-Франківську Юрій Андрухович відкрив виставку художніх подарунків

15 березня у франківському просторі Ваґабундо відкрили експозицію “Виставка досягнень сучасного мистецтва” (ВДСМ). Вона містить понад 40 картин, які подарували Юрію Андруховичу.

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Про це пише “Галка”.

Серед авторів представлених робіт – легенди та сучасники: Панас Заливаха, Ростислав Котерлін, Влодко Костирко, Юрій Іздрик, Мирослав Яремак, Емма Андієвська, Нікіта Кадан, Валентин Колонтай, Опанас Заливаха.

Одна з центральних робіт – портрет Андруховича, написаний Опанасом Заливахою ще у 1988 році. Також на виставці можна побачити лицарський портрет від Влодка Костирка, колажі Ніни Андрухович та “Білого єдинорога на червоному тлі” від Іздрика, який, за словами Андруховича, ще не до кінця оцінений як художник.

Як зазначає сам Андрухович, за десятиліття у його домі зібралося чимало художніх подарунків. Створити цю виставку – це своєрідний жест вдячності письменника митцям, які його надихали.

“Ідея цієї виставки виникла спонтанно. Кілька місяців тому я згадав, що наближається певна, хоч і не кругла, але значуща дата. Це стало поштовхом для перегляду своєї колекції мистецьких подарунків. У моєму помешканні зберігається величезна кількість подарованих робіт, здебільшого від франківських художників, але також від друзів, яких давно не бачив. Дехто з них більше не живе тут, а деяких, на жаль, уже немає серед нас. Наприклад, Панаса Заливахи. Саме тому я вирішив дати цим творам можливість зібратися разом у виставковому просторі – адже вдома просто немає місця, щоб розмістити їх усі. Перед відкриттям виставки я зробив попередній відбір. Спершу було 44 роботи, але згодом додалася ще одна, і зараз їх 45. Тим часом мені продовжують дарувати нові твори, які, можливо, стануть частиною майбутніх виставок. Цим жестом я хотів подякувати всім, хто коли-небудь дарував мені свої роботи“, – ділиться Юрій Андрухович.

45 роботу подарував художник Володимир Мулик. Це портрет письменника.