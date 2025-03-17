У Франківську патрульні склали чотири адмінматеріали на нетверезого водія, який спричинив ДТП

Днями патрульні отримали повідомлення з приводу ДТП на вулиці Юрія Іллєнка.

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Екіпаж, який прибув на місце пригоди встановив: водій автомобіля Opel, здійснюючи рух заднім ходом допустив наїзд на автомобіль Mazda.

Під час спілкування з патрульними 50-річним водій Opel поводився зухвало, порушував громадський порядок, окрім того, мав ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти освідування на стан сп’яніння громадянин відмовився.

Також водій не предʼявив посвідчення водія.

Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 130 (Відмова від проходження огляду на стан сп’яніння), ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ст. 126( Керування без посвідчення водія) КУпАП.