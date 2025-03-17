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У госпіталі помер захисник Сергій Могильняк з Коломиї
Диван на коліщатках в темній вітальні

У госпіталі помер захисник Сергій Могильняк з Коломиї

Автор: Олег Мамчур
17/03/2025 19:40
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Від отриманих поранень у госпіталі помер захисник Сергій Могильняк з Коломиї. Він ніс службу в прикордонних військах.

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Про це повідомив голова громади Богдан Станіславський.

Висловлюю щирі співчуття сімʼї, рідним та всім близьким воїна. Нехай спочиває з Богом. Вічна шана та слава захиснику!

Незабаром повідомлять, коли громада зможе провести в останню путь Сергія Могильняка.