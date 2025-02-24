Позашляховики, багі та маскувальні сітки: з Івано-Франківська на фронт відправили чергову допомогу. ФОТО

З Івано-Франківська військовим на передову зібрали та відправили чергову потрібну допомогу.

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Про це повідомляє міський голова Руслан Марцінків, пише Правда.іф.

“Три позашляховики, багі, генератори, домкрати, бензопили, акумулятори, маскувальні сітки та багато всього корисного, а також смачного повезла ГО “СПІЛКА ВОЛОНТЕРІВ ПРИКАРПАТТЯ” на передову. Дякую всім, хто приносить і передає посилки військовим. Підтримуємо захисників разом, допомагаємо долати ворога!” – йдеться у дописі мера.