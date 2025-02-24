1 березня франківців запрошують на спеціальний показ та обговорення нової української комедії “Песики”

Вже найближчої суботи, 1 березня, в івано-франківському кінотеатрі “Космос” запланований спеціальний показ нової української комедії “Песики”, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

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Головну роль у фільмі виконала відома українська телеведуча Леся Нікітюк. Окрім неї у фільмі зіграли такі відомі українські актори як Тарас Цимбалюк, Іван Бліндар, Міша Крупін, Ірина Сопонару та Ольга Сумська.

То ж кінотеатр “Космос” запрошує шанувальників сучасно українського кіно на спеціальний показ фільму «ПЕСИКИ», який відбудеться 1 березня (субота) в кінотеатрі “Космос”.

Графік події наступний:

18:30 – Прес-конференція за участю актору фільму Івана Бліндара;

19:00 – Показ стрічки та її обговорення.

Оскільки офіційно в прокат фільм виходить тільки із 6-го березня, то у франківських глядачів є можливість відвідати його допрем’єрний показ.

ДОВІДКА: Сюжет фільму розповідає про Яну — амбітну кар’єристку та завзяту холостячку, котра випадково накладає на себе прокляття: чоловіки, з якими вона має романтичні стосунки, перетворюються на песиків. Це випробування стає не лише комічною перепоною, а й приводом для глибоких змін у житті дівчини, адже Яна вперше замислюється про справжнє кохання й відповідальність. Цей фільм — не лише класична романтична комедія. «Песики» обіцяють поєднати іронічний, стьобний гумор із тонкими, емоційними моментами, що дозволить глядачам не лише посміятися, але й переосмислити важливість стосунків і відповідальності за близьких.