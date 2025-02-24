На Івано-Франківщині затримали “чорного лісоруба”, який намагався підкупити поліцію

Правоохоронці затримали на Прикарпатті місцевого ділка, який пропонував 500 доларів хабаря заступнику начальника районного відділу поліції за можливість незаконно перевозити деревину без документів.

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Про це пише Галка з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

За даними правоохоронців, затриманий налагодив незаконний бізнес із вирубки лісу та його подальшого продажу. Щоб уникнути перевірок документів під час транспортування деревини та мати можливість безперешкодно займатися незаконною діяльністю, підприємець вирішив “домовитися” з місцевою поліцією.

Для цього він звернувся до заступника начальника одного з районних відділів поліції Івано-Франківської області, запропонувавши тому 500 доларів США неправомірної вигоди. За ці кошти поліціянт мав “закривати очі” на перевезення деревини без відповідних дозвільних документів.

Однак правоохоронець повідомив про спробу підкупу внутрішню безпеку Нацполіції. В результаті спецоперації зловмисника затримали “на гарячому”.

Наразі затриманому вже оголосили про підозру за статтею про пропозиціяю, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 8 500 до 12 750 гривень або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

За інформацією Департаменту внутрішньої безпеки, подібні спроби підкупу поліціянтів були зафіксовані також у Закарпатській, Львівській, Кіровоградській та Миколаївській областях. Суми хабарів варіювалися від 20 тисяч гривень до 2 тисяч доларів США.