Коли в Україну прийде потепління: названо точні дати

Морози ще на кілька днів затримаються в Україні, а потім очікується поступове потепління. Пише Gazeta.ua

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Буде холодно, хоч і сонячно. Про це свідчить прогноз погоди від синоптикині Наталки Діденко.

24 лютого, в Україні переважно сонячно, без істотних опадів. Лише у східних областях пройде невеликий сніг, який до кінця дня припиниться.

Морози, як попереджає синоптик, затримаються. Найхолоднішою буде північна частина України – очікується найближчої ночі -10…-16°С, на решті території -9…-12°С, на заході та півдні -3…-9°С.

Протягом дня понеділка очікується найтепліша погода у західних областях України, +2…+6°С.

У більшості областей буде від -3…+2°С. Найхолоднішим поки що залишається східна частина, вдень -3…-7°С.

У Києві 24 лютого без опадів, сонячно. Вночі -12…-14°С, але вдень 0…-2°С.

З 25-26 лютого морози ослабнуть, температура повітря почне поступово підвищуватись. На сході морозні дні затягнуться. Там потеплішає з 1 березня. Діденко зазначає, що потепління не буде різким – температурних ривків до +15 чекати не варто.

Цей тиждень і надалі буде холодним. Морози залишаються – це компенсація за попередні теплі місяці, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Зима надолужує втрачене. Вихідні, які минули, і весь поточний тиждень стануть найзимовішим таким періодом, можливо, за весь сезон.

Погоду в країні зараз визначає поле високого атмосферного тиску. Водночас уже 19-20 лютого проходитиме атмосферний фронт із північного заходу, який відкладе потепління до наступного тижня і принесе опади.

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