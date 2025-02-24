З 1 березня 100 найменувань ліків можна буде придбати дешевше

Українські фармвиробники підписали декларацію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.

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Про це повідомила Світлана Онищук Голова Івано-Франківської ОВА.

Йдеться про те, щоб вже з 1 березня знизити на 30% відпускні ціни на 100 ліків, що користуються найбільшим попитом.

Декларація є відкритою до підписання іншими учасниками ринку.

До переліку медикаментів увійшли препарати від кашлю та застудних захворювань, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні, вітаміни та мікроелементи, від тиску, противиразкові, заспокійливі, очні краплі, назальні спреї та інші.

Детальний перелік – за посиланням: https://bit.ly/412hyjD

Торік Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення «Про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців». Воно введене в дію Указом Президента України №82/2025 і містить чіткий покроковий план зниження та стабілізації цін на лікарські засоби.