Позивний “Бурундук”: сьогодні на Косівщину востаннє повертається полеглий герой Роман Гундерук

Захищаючи рідну землю від московитських окупантів, відійшов у засвіти, ще один вірний син України молодший сержант із Яблунівської громади, що на Прикарпатті, Роман Гундерук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Яблунівська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним, односельчанам, побратимам померлого Героя Романа ГУНДЕРУКА, пишуть у рідній громаді.
Життя воїна трагічно обірвалося 26 травня 2025 року.
Гундерук Роман Володимирович, 3 вересня 1984 року народження, житель села Стопчатів, молодший сержант, водій-електрик 2 стрілецької роти військової частини ЗСУ, трагічно помер 26 травня 2025 року.
Царство небесне і вічна пам’ять….
Зустріч Героя відбудеться 29 травня 2025 року о 11.30 год. на в’їзді у село Стопчатів (з сторони Коломиї), звідки скорботний кортеж вирушить до міста Косів, площа Незалежності 12.00. Після панахиди в м.Косів кортеж з тілом Героя вирушить в с.Стопчатів до церкви св.Миколая, звідти на вулицю Краківську до рідного дому
Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти воїна з квітами і запаленими свічками, йдеться у дописі.
Чин похорону відбудеться у суботу, 31 травня 2025 року о 11.30 год. у с.Стопчатів.
Вічна пам’ять Герою!!!