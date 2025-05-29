Позивний “Бурундук”: сьогодні на Косівщину востаннє повертається полеглий герой Роман Гундерук

Захищаючи рідну землю від московитських окупантів, відійшов у засвіти, ще один вірний син України молодший сержант із Яблунівської громади, що на Прикарпатті, Роман Гундерук, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф.

Яблунівська селищна рада висловлює щирі співчуття рідним, односельчанам, побратимам померлого Героя Романа ГУНДЕРУКА, пишуть у рідній громаді.

Життя воїна трагічно обірвалося 26 травня 2025 року.

Гундерук Роман Володимирович, 3 вересня 1984 року народження, житель села Стопчатів, молодший сержант, водій-електрик 2 стрілецької роти військової частини ЗСУ, трагічно помер 26 травня 2025 року.

Царство небесне і вічна пам’ять….

Зустріч Героя відбудеться 29 травня 2025 року о 11.30 год. на в’їзді у село Стопчатів (з сторони Коломиї), звідки скорботний кортеж вирушить до міста Косів, площа Незалежності 12.00. Після панахиди в м.Косів кортеж з тілом Героя вирушить в с.Стопчатів до церкви св.Миколая, звідти на вулицю Краківську до рідного дому

Просимо віддати останню шану загиблому бійцю та зустріти воїна з квітами і запаленими свічками, йдеться у дописі.

Чин похорону відбудеться у суботу, 31 травня 2025 року о 11.30 год. у с.Стопчатів.

Вічна пам’ять Герою!!!