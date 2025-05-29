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Сьогодні в Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Романа Коцура, який понад рік вважався зниклим без вісти
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сьогодні в Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Романа Коцура, який понад рік вважався зниклим без вісти

Автор: Ігор Василик
29/05/2025 08:18
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Знову надійшла сумна звістка до Яремчанської громади. Експертиза підтвердила загибель захисника Коцура Романа, який упродовж року вважався безвісти зниклим.

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Інформує Яремчанська міська рада, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

“Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур. На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув, йдеться у повідомлені.

Вчора тіло полеглого героя прибуло до міста Яремче, де відбулось читання псалтиря.

Сьогодні, 29 травня, о 13.00 годині, розпочнеться похорон полеглого героя.

Роман Коцур