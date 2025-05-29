Сьогодні в Яремче проведуть в останню путь полеглого героя Романа Коцура, який понад рік вважався зниклим без вісти

Знову надійшла сумна звістка до Яремчанської громади. Експертиза підтвердила загибель захисника Коцура Романа, який упродовж року вважався безвісти зниклим.

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Інформує Яремчанська міська рада, повідомляє своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

“Минулого року 6 травня під час виконання бойового завдання із захисту України на Покровському напрямку зник безвісти солдат Роман Коцур. На жаль, підтвердилося, що того ж дня Герой загинув, йдеться у повідомлені.

Вчора тіло полеглого героя прибуло до міста Яремче, де відбулось читання псалтиря.

Сьогодні, 29 травня, о 13.00 годині, розпочнеться похорон полеглого героя.