У п’ятницю на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка

В Назавизівській громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області тривають заходи прощання із відважним захисником Віктором Клим’юком.
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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.
Парастас відбудеться у четвер 29 травня о 19 годині у домі, де проживав Герой (вул. Лесі Українки 23)
Чин похорону — у п’ятницю 30 травня о 13 годині.
Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору, йдеться у повідомлені.