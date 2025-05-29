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У п'ятницю на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим'юка
Диван на коліщатках в темній вітальні

У п’ятницю на Надвірнянщині проведуть в останню путь полеглого захисника Віктора Клим’юка

Автор: Ігор Василик
29/05/2025 08:37
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В Назавизівській громаді Надвірнянського району Івано-Франківської області тривають заходи прощання із відважним захисником Віктором Клим’юком.

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Повідомляє Назавизівський старостинський округ, інформує своїх читачів новинний ресурс Правда.іф.

Парастас відбудеться у четвер 29 травня о 19 годині у домі, де проживав Герой (вул. Лесі Українки 23)

Чин похорону — у п’ятницю 30 травня о 13 годині.

Усіх жителів села просять віддати останню шану, останні слова вдячності мужньому воїну Віктору, йдеться у повідомлені.

Віктор Клим’юк