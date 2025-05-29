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Місто має можливість і бажання керувати центральним ринком без ніяких орендарів - Марцінків
Диван на коліщатках в темній вітальні

Місто має можливість і бажання керувати центральним ринком без ніяких орендарів – Марцінків

Автор: Ігор Василик
29/05/2025 08:52
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Місто хоче, щоб центральний ринок на Дністровській змінювався і ставав кращим та упорядкованішим. Продуктовий ринок знаходиться у центральні частині, а його територія і територія позаду не відповідає жодним нормам.

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Так ситуацію навколо центрального ринку прокоментував в ефірі ТРК «3-Студія» міський голова Руслан Марцінків. За його словами, зараз тривають судові спори, частину з яких громада виграла, частину – ні, пише МІСТО.

Власником центрального ринку, зокрема «круга» та території позаду нього є територіальна громада і громада хоче і може ним управляти самостійно, без ніяких орендарів. Для цього ми створили КП «Муніципальні ринки», яке має це робити. На разі, вони займаються ринком на Юності, який свого часу працював на Надрічній, також ми взяли 4 зони, де хаотична торгівля і намагаємося їх впорядкувати. Сподіваюся, що невдовзі ми виграємо суди і зробимо цю територію комфортною і для продавців і для покупців.

Нагадаємо, що договір з орендарями центрального ринку закінчився ще у 2022 році і місто призупинило його в односторонньому порядку, тим часом орендарі не погодилися з такою позицією і подали до суду, посилаючись на військовий стан.