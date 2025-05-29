Погода в Івано-Франківській області 29 травня

29 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, сильний вітер, помірний дощ, грози, град.
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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.
- Температура повітря в Івано-Франківську 16-18° тепла.
- По області прогнозують 14-19° тепла.
- У високогір’ї Карпат — 10-15° тепла.
Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.