Погода в Івано-Франківській області 29 травня

29 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, сильний вітер, помірний дощ, грози, град.

Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

Температура повітря в Івано-Франківську 16-18° тепла.

По області прогнозують 14-19° тепла.

У високогір’ї Карпат — 10-15° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.