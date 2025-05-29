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Погода в Івано-Франківській області 29 травня
Диван на коліщатках в темній вітальні

Погода в Івано-Франківській області 29 травня

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 09:21
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29 травня 2025 року на Івано-Франківщині синоптики прогнозують хмарну погоду, сильний вітер, помірний дощ, грози, град.

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Про це повідомили на Facebook-сторінці обласного гідрометцентру.

  • Температура повітря в Івано-Франківську 16-18° тепла.
  • По області прогнозують 14-19° тепла.
  • У високогір’ї Карпат — 10-15° тепла.

Вітер — північно-західний, 7-12 метрів за секунду, пориви — до 15-20 метрів за секунду. Видимість на автошляхах — 2-4 кілометри.