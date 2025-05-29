Двоє прикарпатців заблукали біля Говерли та потребували допомоги рятувальників. ФОТО

Рятувальники розшукали двох туристів з Коломийського району у гірській місцевості.

Пише Правда.іф з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області

28 травня о 17:34 до рятувальників звернувся мешканець Коломийського району та повідомленням про те, що його син разом із другом вирушив у напрямку озера Несамовите поблизу гори Говерла та не повернувся. Туристи потребували допомоги рятувальників.

Зв’язок із заблукалими був встановлений. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено гірських рятувальників ГПРВ «Ворохта-2» у складі 4 осіб, які розшукали туристів 2005 р.н. та 2002 р.н., мешканців Коломийського району та супроводили до бази «Заросляк». Медичної допомоги не потребували.

Рятувальники провели з туристами профілактичну бесіду щодо дотримання правил безпеки під час гірських мандрівок, орієнтування на місцевості, важливості реєстрації маршрутів та наявності засобів зв’язку.