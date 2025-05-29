У одній із громад на Івано-Франківщині оголосили 29 травня Днем жалоби

Сьогодні, 29 травня, у Яблунівській громаді з метою вшанування пам’яті полеглого Героя Гундерука Романа з позивним “Бурундук” оголошено День жалоби.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це пише Правда.іф з посиланням на Яблунівську ОТГ.

Життя воїна трагічно обірвалося 26 травня 2025 року.

Гундерук Роман Володимирович, 3 вересня 1984 року народження, житель села Стопчатів, молодший сержант, водій-електрик 2 стрілецької роти військової частини ЗСУ.

Зустріч Героя громадою відбудеться сьогодні, 29 травня,об 11.30 годині на в’їзді у село Стопчатів (зі сторони Коломиї), звідки скорботний кортеж вирушить до міста Косів, площа Незалежності 12.00.