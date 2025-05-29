Сьогодні 11 річниця історичного бою українських захисників на горі Карачун: як це було

Сьогодні минає 11 років з дня загибелі Героя України Сергія Кульчицького, який до початку російсько-української війни проходив службу в Івано-Франківську. З ним у легендарному нерівному бою з окупантом 29 травня 2014 року загинули 11 захисників, 6 з яких – “беркутівці” з Івано-Франківщини.

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Пише Правда.іф з посиланням на Національну гвардію України

Його ім’я вже вписане в історію. Він одним із перших став на захист України проти російського терору. Це був офіцер, якому вдалося об’єднати майданівців та військових внутрішніх військ у новостворений гвардійський підрозділ і готувати їх до відбиття агресії.

“Згадаймо події 29 травня 2014 року. Слов’янськ, окупований бойовиками під проводом Гіркіна, перетворився на один із найнебезпечніших пунктів на карті України. Того дня генерал Кульчицький доставив гелікоптером провізію для своїх бійців, які тримали оборону на горі Карачун — стратегічній висоті з телерадіопередавальним центром. Поспілкувавшись з особовим складом і підбадьоривши їх, він забрав із собою тих, хто відпрацював свою ротацію. Та вже за кілька сотень метрів після зльоту гелікоптер був підбитий з ПЗРК. Екіпаж борту до останнього намагався здійснити аварійну посадку, та після падіння вибухнули паливні баки. Ті страшні кадри, що облетіли всі телеканали, продемонстрували українцям жорстоку правду: росія не зупиниться ні перед чим, і ця війна буде довгою і кровопролитною. Поблизу блокпоста у Слов’янську розгорівся запеклий двогодинний бій — наші воїни намагалися врятувати поранених і не дозволити ворогу захопити тіла загиблих”, – йдеться у дописі.

Разом з генерал-майором Сергієм Кульчицьким того дня загинули:

-полковник Сергій Бульдович

-майор Віталій Курилович

-капітан Сергій Кравченко

-прапорщик Валентин Білошкурський

-прапорщик Віктор Ліпський

-старший лейтенант міліції Петро Безпалько

-лейтенант міліції Василь Семанюк

-старший прапорщик міліції Володимир Шарабуряка

-прапорщик міліції Володимир Лисенчук

-старшина міліції Петро Остап’юк

-старший сержант міліції Віктор Яков’як.