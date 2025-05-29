В Івано-Франківську колаборанта засудили до 15 років в’язниці

За матеріалами СБУ 15 років тюрми заочно отримав колаборант з окупаційної «поліції рф», яка діяла на Запоріжжі.
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Про це повідомили в Управлінні СБ України в Івано-Франківській області.
За доказовою базою Служби безпеки 15 років тюрми з конфіскацією майна отримав колаборант, який добровільно приєднався до російської окупаційної «поліції» в Бердянську.
Слідство встановило, що зловмисник забезпечував охорону для проведення незаконного «референдуму», який росіяни організували на тимчасово окупованій території Запорізької області у вересні 2022 року.
Крім того, колаборант допомагав агресору охороняти блокпости при в’їзді в село Азовське, фактично сприяючи бойовим діям проти Сил оборони України.
Також під час розслідування СБУ встановила, що колаборант регулярно виступав на пропагандистських ток-шоу, де публічно демонстрував лояльність до держави-агресора.
На підставі зібраних СБУ матеріалів суд визнав фігуранта винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (добровільне зайняття посади в незаконному правоохоронному органі та надання допомоги збройним формуванням держави-агресора).