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На Івано-Франківщині під час пожежі загинув чоловік. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині під час пожежі загинув чоловік. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 11:38
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У четвер, 29 травня, о 09:26 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку в селі Чернів, Букачівської громади.

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Прибувши до місця виклику, рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1976 року народження та ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів, а також провели розбір та проливання конструкції.

Всі обставини події встановлюють правоохоронці.