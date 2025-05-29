На Івано-Франківщині під час пожежі загинув чоловік. ФОТО

У четвер, 29 травня, о 09:26 на лінію “101” надійшло повідомлення про пожежу речей домашнього вжитку в кімнаті житлового будинку в селі Чернів, Букачівської громади.

Прибувши до місця виклику, рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка 1976 року народження та ліквідували пожежу на площі 10 квадратних метрів, а також провели розбір та проливання конструкції.

Всі обставини події встановлюють правоохоронці.