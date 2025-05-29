На війні поліг франківець Маркіян Лапка

10 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув сержант Маркіян Лапка (08.03.2000 – 10.08.2024) з Івано-Франківська.
Реклама: Місцеві пропозиції
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Про це пише Правда з посиланням на КП Міська ритуальна служба.
Церемонія прощання з полеглим захисником відбудеться:
- 31 травня 2025 року о 13:00 – прощання в Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3;
- 31 травня 2025 року о 14:00 – чин поховання на Алеї Героїв кладовища в селі Чукалівка.