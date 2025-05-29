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На війні поліг франківець Маркіян Лапка
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг франківець Маркіян Лапка

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 11:55
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10 серпня 2024 року, виконуючи бойове завдання, героїчно загинув сержант Маркіян Лапка (08.03.2000 – 10.08.2024) з Івано-Франківська.

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Про це пише Правда з посиланням на КП Міська ритуальна служба.

Церемонія прощання з полеглим захисником відбудеться:

  • 31 травня 2025 року о 13:00 – прощання в Будинку смутку за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Ребета (Побутова), 3;
  • 31 травня 2025 року о 14:00 – чин поховання на Алеї Героїв кладовища в селі Чукалівка.