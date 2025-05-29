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Жан Беленюк зустрівся з молоддю Прикарпаття: про виклики, мотивацію і шлях до перемог
Диван на коліщатках в темній вітальні

Жан Беленюк зустрівся з молоддю Прикарпаття: про виклики, мотивацію і шлях до перемог

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 12:12
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28 травня, у межах виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту в Івано-Франківську, відбулася відкрита зустріч народного депутата, олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка зі студентами, спортсменами та представниками спортивних федерацій області.

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Захід ініціював народний депутат, президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області та віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук.

За його словами, такі зустрічі є важливою частиною діалогу між державою, спортивними лідерами та молоддю. Особливо зараз, коли країна воює, а підтримка й натхнення мають вирішальне значення.

«Жан – не просто спортсмен із блискучими титулами. Це приклад людини, яка змогла поєднати спорт, громадську діяльність і роботу в парламенті. Його історія – жива відповідь на питання “чи реально досягти успіху в Україні”. І саме такі приклади надихають молодь, молодих борців, усіх, хто лише починає свій шлях у спорті», – зазначив Едуард Прощук.

Під час зустрічі Жан Беленюк розповів свою спортивну історію, згадав про виклики, з якими стикався, а також поділився думками про дисципліну, цілеспрямованість та відповідальність – не лише на спортивному килимі, а й у житті.

«Треба мріяти і точно знати свою ціль. Сьогодні конкуренція у спорті шалена, й вона тільки зростає. Ви маєте шанс. У вас є люди, які у вас вірять, є тренери, є підтримка. Ваше завдання – працювати, змагатися, вірити. І пам’ятати, що ви змагаєтесь із такими ж людьми, як і ви самі. Але ви – з країни, яка воює. Це вже дає вам унікальну силу», – звернувся до молоді Жан Беленюк.

Зустріч пройшла у відкритій, невимушеній атмосфері. Студенти профільних навчальних закладів, вихованці спортивних шкіл, тренери та представники федерацій активно долучалися до розмови, ставили запитання та ділилися своїми ідеями щодо розвитку спорту на Прикарпатті.

Жан Беленюк зустрівся з молоддю Прикарпаття: про виклики, мотивацію і шлях до перемог