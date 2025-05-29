Жан Беленюк зустрівся з молоддю Прикарпаття: про виклики, мотивацію і шлях до перемог

28 травня, у межах виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту в Івано-Франківську, відбулася відкрита зустріч народного депутата, олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Беленюка зі студентами, спортсменами та представниками спортивних федерацій області.

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Захід ініціював народний депутат, президент Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області та віцепрезидент Асоціації спортивної боротьби України Едуард Прощук.

За його словами, такі зустрічі є важливою частиною діалогу між державою, спортивними лідерами та молоддю. Особливо зараз, коли країна воює, а підтримка й натхнення мають вирішальне значення.

«Жан – не просто спортсмен із блискучими титулами. Це приклад людини, яка змогла поєднати спорт, громадську діяльність і роботу в парламенті. Його історія – жива відповідь на питання “чи реально досягти успіху в Україні”. І саме такі приклади надихають молодь, молодих борців, усіх, хто лише починає свій шлях у спорті», – зазначив Едуард Прощук.

Під час зустрічі Жан Беленюк розповів свою спортивну історію, згадав про виклики, з якими стикався, а також поділився думками про дисципліну, цілеспрямованість та відповідальність – не лише на спортивному килимі, а й у житті.

«Треба мріяти і точно знати свою ціль. Сьогодні конкуренція у спорті шалена, й вона тільки зростає. Ви маєте шанс. У вас є люди, які у вас вірять, є тренери, є підтримка. Ваше завдання – працювати, змагатися, вірити. І пам’ятати, що ви змагаєтесь із такими ж людьми, як і ви самі. Але ви – з країни, яка воює. Це вже дає вам унікальну силу», – звернувся до молоді Жан Беленюк.

Зустріч пройшла у відкритій, невимушеній атмосфері. Студенти профільних навчальних закладів, вихованці спортивних шкіл, тренери та представники федерацій активно долучалися до розмови, ставили запитання та ділилися своїми ідеями щодо розвитку спорту на Прикарпатті.