Коломийська громада зустріне траурний кортеж з тілом полеглого Шеваги Володимира

Коломийська громада на Івано-франківщині проведе в останню дорогу Володимира Шевагу.

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Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.

Сьогодні, 29 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого Героя — Володимира Шеваги, воїна зенітного артилерійського взводу 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.

Орієнтовно о 16 годині кортеж в’їде в місто зі сторони Чернівців та прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною — до собору Преображення Христового УГКЦ. Тут о 17 годині відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться завтра, 30 травня, об 11 годині у тому ж храмі. Поховання відбудеться на Алеї Слави.