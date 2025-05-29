Коломийська громада зустріне траурний кортеж з тілом полеглого Шеваги Володимира

Коломийська громада на Івано-франківщині проведе в останню дорогу Володимира Шевагу.
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Повідомляє Богдан Станіславський, передає Правда.іф.
Сьогодні, 29 травня, до Коломиї прибуде скорботний кортеж із тілом нашого Героя — Володимира Шеваги, воїна зенітного артилерійського взводу 203-ї навчальної авіаційної бригади імені Владислава Рикова.
Орієнтовно о 16 годині кортеж в’їде в місто зі сторони Чернівців та прослідує вулицями Мазепи, Бандери, Січових Стрільців, Тарабалки, Петлюри, Франка, Театральною — до собору Преображення Христового УГКЦ. Тут о 17 годині відбудеться парастас.
Чин похорону розпочнеться завтра, 30 травня, об 11 годині у тому ж храмі. Поховання відбудеться на Алеї Слави.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, побратимам і всім, хто знав Володимира.
Вічна памʼять і слава нашому Захиснику.