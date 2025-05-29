Ігор Садковський — арбітр матчу «Прикарпаття» – «Металург»

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив офіційних осіб на матчі 10-го туру групи “Вибування” чемпіонату країни у Першій лізі.

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Зокрема, поєдинок “Прикарпаття” – “Металург”, який відбудеться найближчої п’ятниці, 30 травня, на стадіоні “Рух” в полі судитиме арбітр Ігор Садковський.

Відзначимо, що поєдинки Першої ліги 33-річний рефері з Тернопільської області почав обслуговувати цього сезону, дебютувавши у грі “Епіцентр” – “Хуст” (5:2).

Шляхи івано-франківської команди з цим арбітром перетиналися двічі: у групі “А” він відсудив матч “Епіцентр” – “Прикарпаття” (3:0, 7-й тур), а в групі “Вибування” матч “Прикарпаття” – “Кремінь” (2:1, 2-й тур). Поєдинок за участі “Металурга” Ігор Садковський обслуговуватиме вперше.

Чемпіонат України. Перша ліга. Група “Вибування”. 10 тур

«Прикарпаття» (Івано-Франківськ) – «Металург» (Запоріжжя)

30 травня 2025 року. Івано-Франківськ, стадіон “Рух” – 13:00

Арбітр – Ігор Садковський (Тернопільська обл.)

Асистенти арбітра – Ірина Голіяк (Миколаївська обл.), Володимир Бамбурак (Чернівці)

Четвертий арбітр – Ігор Дебенко (Івано-Франківськ)

Спостерігач арбітражу УАФ – Михайло Митровський (Ужгород)