У Франківську судитимуть чоловіка, який стріляв у поліцейського

Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця громади, якого підозрюють у нападі на поліцейського та незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє прокуратура області

За даними слідства, у квітні 2025 року під час проведення слідчих дій чоловік вистрілив у бік правоохоронця. Унаслідок цього поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження. Після скоєного зловмисник утік, але згодом його вдалося затримати.

Під час обшуку в його помешканні виявили автоматичну зброю та набої, які чоловік зберігав без дозвільних документів.

Йому інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 КК України) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). У разі доведення вини чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.