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У Франківську судитимуть чоловіка, який стріляв у поліцейського
Диван на коліщатках в темній вітальні

У Франківську судитимуть чоловіка, який стріляв у поліцейського

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 12:59
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Прокурори Івано-Франківської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця громади, якого підозрюють у нападі на поліцейського та незаконному зберіганні зброї.

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Про це повідомляє прокуратура області

За даними слідства, у квітні 2025 року під час проведення слідчих дій чоловік вистрілив у бік правоохоронця. Унаслідок цього поліцейський отримав легкі тілесні ушкодження. Після скоєного зловмисник утік, але згодом його вдалося затримати.

Під час обшуку в його помешканні виявили автоматичну зброю та набої, які чоловік зберігав без дозвільних документів.

Йому інкримінують умисне нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції під час виконання службових обовʼязків (ч. 2 ст. 345 КК України) та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 263 КК України). У разі доведення вини чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.