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На Івано-Франківщині фура перекинулася у кювет. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Івано-Франківщині фура перекинулася у кювет. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
29/05/2025 13:20
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28 травня на автодорозі Бурштин – Івано-Франківськ вантажівка з’їхала в кювет, водій намагався уникнути зіткнення.

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Як повідомили Галці у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області, на дорогу впало дерево, інші водії зупинилися.

68-річний водій вантажного автомобіля, житель Галицької громади, уникаючи зіткнення з автомобілями, зʼїхав у кювет.

“Чоловіка доставили до Галицької лікарні на обстеження. Вирішується правова кваліфікація ДТП”, – зазначив начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.