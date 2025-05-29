На Івано-Франківщині фура перекинулася у кювет. ФОТО

28 травня на автодорозі Бурштин – Івано-Франківськ вантажівка з’їхала в кювет, водій намагався уникнути зіткнення.

Як повідомили Галці у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області, на дорогу впало дерево, інші водії зупинилися.

68-річний водій вантажного автомобіля, житель Галицької громади, уникаючи зіткнення з автомобілями, зʼїхав у кювет.