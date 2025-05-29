На Івано-Франківщині фура перекинулася у кювет. ФОТО

28 травня на автодорозі Бурштин – Івано-Франківськ вантажівка з’їхала в кювет, водій намагався уникнути зіткнення.
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Як повідомили Галці у секторі комунікації поліції Івано-Франківської області, на дорогу впало дерево, інші водії зупинилися.
68-річний водій вантажного автомобіля, житель Галицької громади, уникаючи зіткнення з автомобілями, зʼїхав у кювет.
“Чоловіка доставили до Галицької лікарні на обстеження. Вирішується правова кваліфікація ДТП”, – зазначив начальник сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Андрій Яцків.