Вознесіння Господнє 2025: що не можна робити у це свято

29 травня православні християни в Україні за новим стилем відзначають свято Вознесіння Господнього. До кінця року залишається 216 днів.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що не можна робити сьогодні, які народні прикмети на Вознесіння і у кого День ангела.

Вознесіння: у чому сенс свята

Вознесіння Господнє — це важливе християнське свято, яке відзначається на 40-й день після Великодня. Як розповідає Святе Письмо, Ісус Христос після свого Воскресіння ще сорок днів перебував серед апостолів, навчаючи їх про Царство Боже. А згодом зібрав своїх учнів на Оливній горі поблизу Єрусалима, благословив їх і піднявся на Небо.

Після цього, за біблійною розповіддю, перед апостолами з’явилися два ангели. Вони повідомили, що Ісус знову прийде на землю, щоби звершити суд над живими і мертвими.

Щороку до місця Вознесіння – на гору Елеон – прямують паломники з усього світу. Вони відвідують монастир, де, за переказами, зберігся слід ноги Христа – той самий, що залишився під час Його Вознесіння. У цей день у храмах проводяться урочисті богослужіння, під час яких віряни моляться за мир, спасіння душ і духовне оновлення.

У великі церковні свята християни мають традиційні вітання. Наприклад, на Різдво звучить: “Христос народився!” – “Славімо Його!”, на Великдень – “Христос Воскрес!” – “Воістину Воскрес!”. Натомість у день Вознесіння Господнього віряни повертаються до повсякденного вітання: “Слава Ісусу Христу!” – “Навіки Слава!”.

Що не можна робити на Вознесіння

Не варто вступати у шлюб або вінчатися. У цей день Церква не проводить шлюбні обряди, адже Вознесіння – не час для мирських свят, а момент духовного піднесення і споглядання небесного.

Уникайте сварок, лайки та образ. Підвищений тон, скандали, навіть пасивна агресія – усе це порушує духовну гармонію. День Вознесіння покликаний до миру і спокою.

Не займайтеся важкою фізичною працею. Робота по дому, в саду чи на полі має бути відкладена. Свято – для душі, а не для господарських турбот.

Не можна кривдити людей чи тварин. Будь-яка агресія – словом чи ділом – вважається особливо гріховною. Це стосується як близьких, так і сторонніх осіб, а також тварин, про яких слід піклуватися з любов’ю.

Не плюйте й не смітіть на землю. За народними віруваннями, саме земля була останнім, до чого торкався Христос перед Своїм Вознесінням. Тому вважається, що в цей день вона особливо свята, і прояви неповаги до неї є великим гріхом.

Не влаштовуйте галасливі гуляння та застілля з алкоголем. Вознесіння – це не веселе застілля, а день духовного піднесення. Краще присвятити його молитві, родинному затишку й добрим справам.

Народні прикмети і традиції на Вознесіння

В Україні свято Вознесіння має ще кілька народних назв – його подекуди називають “Вшестя” або “Знесіння”. У традиційному світогляді цей день вважали символічними “воротами в літо” – перехідним моментом до справжнього тепла та активного росту в природі.

З давніх-давен казали: “На Вознесіння – цвіт, а на Петра – хліб”, натякаючи на те, що саме зараз усе довкола квітне, піднімається вгору й тягнеться до сонця, “возноситься до неба”.

До цього свята українці мали чимало красивих обрядів. Зокрема, господині випікали особливе печиво у формі драбинок – “драбинки”, яке символізувало сходи на небо, якими Христос піднімався під час Вознесіння. Такі солодощі дарували дітям, пригощали сусідів і близьких – це вважалося доброю традицією.

Наші пращури уважно стежили за природою в цей день, бо вірили, що вона дає підказки про майбутній врожай, погоду та загальний добробут:

Якщо на Вознесіння зацвіло жито – це гарний знак: можна білувати полотно, бо буде хороша погода й урожай.

Спекотний день віщував рясний урожай білих грибів у лісі.

Ранковий туман, що стелиться по воді, обіцяв ясну, безхмарну погоду.

А якщо бджоли активно вилітають з вуликів і гудуть – чекай дощу найближчим часом.

У кого День ангела 29 травня

29 травня День ангела відзначають

Олександр

Андрій

Іван

Костянтин

Федот

Марія

Талісманом для тих, хто народився 29 травня, є берил. Із давніх часів цей мінерал вважався священним і символізував зв’язок із землею. Йому також приписували здатність приносити успіх у справах, зміцнювати вірність у стосунках і сприяти гармонії в родині.