Позивний “Франик”: сьогодні на Надвірнянщину востаннє повертається полеглий герой Юрій Пицюк

Полеглий герой із Надвірнянської МТГ повертається додому “на щиті”.
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Добровольцем на фронт
У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій Пицюк вже був у лавах добровольців. В ТРО не взяли , а залишили інструктором. Однак, захисник пішов служити у 3-тю ОШБ, де пройшов навчання.
Згодом – у 42 ОМБР був пілотом БПЛА “Вампіра”.
У результаті скиду невідомого вибухового пристрою з БпЛА противника отримав поранення несумісні з життям поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.
Зустріч траурного кортежу нашого захисника та ВОЇНА ЮРІЯ ПИЦЮКА відбудеться у неділю 25 травня, повідомляє волонтерка з Надвірнянщини Вікторія Торес.
Орієнтовний час відправки:
- з Івано-Франківська 10:30 год
- Зустріч у місті Надвірна 11:45 год
- Зустріч у селі Гвізд 12:10 год
Всі охочі долучитися до колони супроводу можуть очікувати в двох точках:
- перед вʼїзним кільцем до Івано-Франківська навпроти АЗС UPG (10.30)
- біля АТБ на вʼїзному кільці в місто Надвірна (11.30)
Контактний телефон для уточнень 0(96)1457024 Володимир
Наш Юра так довго їде додому, бо ще супроводжує інших полеглих Героїв в міста України. Ми чекаємо.