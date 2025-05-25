Позивний “Франик”: сьогодні на Надвірнянщину востаннє повертається полеглий герой Юрій Пицюк

Полеглий герой із Надвірнянської МТГ повертається додому “на щиті”.

Добровольцем на фронт

У перші дні повномасштабного вторгнення Юрій Пицюк вже був у лавах добровольців. В ТРО не взяли , а залишили інструктором. Однак, захисник пішов служити у 3-тю ОШБ, де пройшов навчання.

Згодом – у 42 ОМБР був пілотом БПЛА “Вампіра”.

У результаті скиду невідомого вибухового пристрою з БпЛА противника отримав поранення несумісні з життям поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.

Зустріч траурного кортежу нашого захисника та ВОЇНА ЮРІЯ ПИЦЮКА відбудеться у неділю 25 травня, повідомляє волонтерка з Надвірнянщини Вікторія Торес.

Орієнтовний час відправки:

з Івано-Франківська 10:30 год

Зустріч у місті Надвірна 11:45 год

Зустріч у селі Гвізд 12:10 год

Всі охочі долучитися до колони супроводу можуть очікувати в двох точках:

перед вʼїзним кільцем до Івано-Франківська навпроти АЗС UPG (10.30)

біля АТБ на вʼїзному кільці в місто Надвірна (11.30)

Контактний телефон для уточнень 0(96)1457024 Володимир