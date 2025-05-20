На війні поліг прикарпатець Пицюк Юрій

На 32 році життя на війні загинув Юрій Пицюк з позивним Франик, 06.02.1993 р.н, житель села Гвізд Надвірнянської громади.

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Про загибель брата повідомила старша сестра Victoria Tores, передає Правда.іф.

“Юру любили всі, з ким він був знайомим. Щирість і світло випромінював з першої посмішки. Такий жартівник. Дуже розумний і працьовитий. Закінчив на відмінно школу та університет. Обожнював собак. Своєю працею досягнув керівних висот в управлінні в сфері ресторації. А як смачно він готував… Приїхав на Великдень у відпустку і привіз спечений самостійно сирник для мами”, – йдеться у дописі.

У перші дні повномасштабної війни Юрій вже був у лавах добровольців. В ТРО не взяли , а залишили інструктором. Однак, захисник пішов служити у 3 ОШБ, де пройшов навчання.

Згодом – у 42 ОМБР був пілотом БПЛА “Вампіра”.

У результаті скиду невідомого вибухового пристрою з БпЛА противника отримав поранення несумісні з життям поблизу населеного пункту Стариця Чугуївського району Харківської області.

Про чин поховання захисника повідомлять пізніше.