Камуфляжні штани: зручність і практичність в польових умовах

Камуфляжні штани є важливим елементом тактичного одягу. Сучасне екіпірування для військових має відповідати високим стандартам якості, комфорту та міцності. Тактичні речі будуть доречними в армії. Також у будь-яких екстремальних умовах такий одяг можуть носити цивільні. Туристи, спортсмени, прихильники активного відпочинку, рибалки та мисливці часто додають до свого гардероба камуфляжні моделі.

Якісні штани камуфляжні представлені на сайті військторгу Панцир. Така річ вдало поєднує зручний фасон, практичність, функціональність і добре захищає від негативних зовнішніх впливів. Ще одне важливе призначення — маскування на місцевості. У деяких випадках саме непомітність є вирішальною для успішного виконання завдань.

У чому особливості камуфляжних штанів?

Камуфляжний одяг шиють для чоловіків та жінок. Такі штани мають характерний колір, що дає змогу злитися з навколишнім пейзажем. Візерунок та природні відтінки відповідають визначеному ландшафту. Які ще особливості вирізняють тактичні штани:

міцна тканина, що одночасно легка, комфортна до шкіри та дихає;

зручний крій, який не обмежує рухів;

додаткове просочення матеріалу для захисту від вітру й вологи;

зносостійкість та зміцнені шви;

можливість регулювання для щільного прилягання в поясі й манжетах.

Тактичні штани можуть бути оснащені додатковими вставками в ділянці колін. Тканина надійно захистить від різних негативних факторів: укусів комах, бруду, вологи, подряпин і сонячних опіків.

Вибір тактичного одягу

Важливо ретельно підібрати розмір, для чого варто вивчити таблицю замірів. Крім цього, необхідно врахувати такі параметри:

забарвлення;

склад тканини;

фасон і крій;

наявність та кількість кишень;

якість фурнітури.

Для військових будуть допоміжними різноманітні кишені для додаткових вставок у ділянках ніг та сідниць. Головна вимога до камуфляжних штанів — створювати максимальний комфорт в екстремальних умовах. Тому всі параметри — крій, тканина, колір — спрямовані на виконання такого завдання.

На вибір моделі тактичних речей впливає те, в який сезон будуть використовувати штани. Потрібно зважати на властивості терморегуляції, вологостійкості, повітропроникності. Такі речі можна носити щодня, вони витримують інтенсивну експлуатацію в екстремальних обставинах.

реклама